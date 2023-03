Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax bleibt auf Erholungskurs Von dpa | 03.03.2023, 09:22 Uhr

Der Dax hat am Freitag seine Erholung fortgesetzt. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel um 0,54 Prozent auf 15.410,38 Punkte, nachdem er am Donnerstag seine Anfangsverluste wettgemacht und moderat im Plus geschlossen hatte.