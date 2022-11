Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax-Aufwärtstrend hält an Von dpa | 11.11.2022, 09:30 Uhr

Die Freude der Anleger über eine etwas moderatere Inflation in den USA hält mit weiteren Gewinnen im Dax an. Zudem kommt gut an, dass die chinesische Führung ihre strikten Corona-Bestimmungen etwas lockerte. In den ersten Handelsminuten am Freitag stieg der deutsche Leitindex um 0,2 Prozent auf 14.173 Punkte.