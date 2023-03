Warnstreiks in Deutschland Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Verkehr Bundesweiter Streik - Bahn, Busse und Flughäfen lahmgelegt Von dpa | 27.03.2023, 06:17 Uhr

Seit Mitternacht stehen Bahnen und Busse still, Flugzeuge sind am Boden geblieben. Mit einem bundesweiten Warnstreik machen die Gewerkschaften EVG und Verdi Druck in ihren Tarifverhandlungen.