Intel Foto: Andrej Sokolow/dpa up-down up-down US-Chiphersteller Bund: Intel-Ansiedlung mit fast 10 Milliarden Euro fördern Von dpa | 19.06.2023, 13:41 Uhr

Deutschland will unabhängiger von globalen Lieferketten werden. Wichtiger Schritt: Die geplante Mega-Ansiedlung von Chipfabriken in Magdeburg. Jetzt scheint der Deal in trockenen Tüchern.