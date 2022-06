Der Bund hat den Zuschlag zum Kauf der insolventen Werft erhalten. Auf dem Gelände soll das Marinearsenal der Bundeswehr angesiedelt werden, das für die Instandhaltung der Schiffe der deutschen Marine zuständig ist. Foto: Jens Büttner/dpa FOTO: Jens Büttner up-down up-down Schiffbau Bund erhält Zuschlag für Warnemünder Werft Von dpa | 28.06.2022, 18:56 Uhr

Aufatmen in Rostock und auch in der Landesregierung. Nach den Werften in Wismar und Stralsund ist nun auch für den dritten Standort der MV-Werften in Warnemünde ein Käufer gefunden worden.