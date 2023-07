Übernahme Foto: Virginia Mayo/AP up-down up-down Wettbewerb Brüssel billigt Übernahme von VMWare durch Broadcom Von dpa | 12.07.2023, 12:57 Uhr

Hardware-Hersteller Broadcom will sich breiter aufstellen. Für die Übernahme des Cloud-Spezialisten VMWare will das Unternehmen viel Geld in die Hand nehmen. Zumindest in Europa ist nun eine Hürde genommen.