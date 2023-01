E-Mobilität Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Autogipfel im Kanzleramt Branchentreffen löst Diskussion um E-Mobilität aus Von dpa | 10.01.2023, 19:33 Uhr

Wie kann der Verkehr klimafreundlicher werden? Die Bundesregierung setzt einige Hoffnung in Elektroautos. Doch es gibt Kritik an der Ladeinfrastruktur. Die Bundesregierung sieht vor allem die Wirtschaft am Zug.