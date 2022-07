Ryanair beförderte im ersten Quartal des Jahres 45 Millionen Passagiere. FOTO: imago images/Panama Pictures (Symbolfoto) up-down up-down Hohe Nachfrage Billigflieger Ryanair will mehr Flüge anbieten Von dpa | 25.07.2022, 13:17 Uhr

Ryanair erzielte in diesem Jahr überraschend hohe Gewinne und will trotz Chaos an Flughäfen im Sommer mehr Flüge anbieten.