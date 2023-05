Bundesgerichtshof (BGH) Foto: Uli Deck/dpa up-down up-down Wohnen BGH prüft Verjährung von Auskunftsanspruch zu Miethöhe Von dpa | 24.05.2023, 03:33 Uhr

Ist meine Miete zu hoch? Das fragen sich viele, manche gehen dagegen vor. Doch wenn sie das spät in Angriff nehmen, können Verjährungsfristen in die Quere kommen. Ob das fair ist, will nun der BGH klären.