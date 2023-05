Deutsche Bank Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Turbulenzen in USA und Schweiz Bankenverband: Kreditvergabe in Deutschland „stabil“ Von dpa | 26.05.2023, 09:05 Uhr

Kollabierte Banken in den USA, die Credit Suisse in Nöten - bringt das die hiesige Kreditvergabe in Gefahr? Der Bankenverband beruhigt: Im ersten Quartal seien sogar mehr Finanzierungen gewährt worden.