Bahndamm Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Unkrautvernichter Bahn will ab diesem Jahr auf Glyphosat verzichten Von dpa | 12.03.2023, 15:48 Uhr

Glyphosat ist ein hochumstrittener Unkrautvernichter. Die Bahn will ihn in diesem Jahr letztmals an ihren Trassen verwenden. Doch die Alternative kann noch nicht sofort eingesetzt werden.