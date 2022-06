ARCHIV - Janine Wissler, Vorsitzende der Linken. Foto: Wolfgang Kumm/dpa FOTO: Wolfgang Kumm Zugverkehr Bahn überfüllt? Linke will erste Klasse öffnen Von dpa | 07.06.2022, 16:27 Uhr

Es kommt nicht selten vor, dass Bahnfahrer in überfüllten Zügen auf dem Boden Platz nehmen oder stehen müssen, obwohl in der ersten Klasse Plätze frei sind. Die Linke will diese in solchen Fällen öffnen.