Fernverkehr wird ruhen Bahn kann Warnstreik bislang nicht abwenden – EVG stellt Ultimatum Von dpa | 12.05.2023, 08:47 Uhr

Bis in die Nacht gab es noch einmal Gespräche zwischen Bahn und Gewerkschaft – gebracht hat es aus Sicht der Fahrgäste nichts. Beim EVG-Warnstreik am Montag und Dienstag dürfte es bleiben, wenn es nicht am Freitag noch Bewegung gibt.