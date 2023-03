Bahn Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archiv up-down up-down Verkehr Bahn: Deutlich mehr Fahrgäste vor Verkehrswarnstreik Von dpa | 25.03.2023, 11:41 Uhr

Am Montag werden angesichts des Verkehrswarnstreiks weite Teile von Deutschland stillstehen. Am Wochenende davor dürfte in den Zügen und auf der Autoabahn dafür umso mehr los sein.