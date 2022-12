Arbeitslos Foto: Óscar Cañas/EUROPA PRESS/dpa up-down up-down Arbeitsmarkt Arbeitslosenquote in der Eurozone sinkt auf Rekordtief Von dpa | 01.12.2022, 11:32 Uhr

So niedrig war die Arbeitslosenquote seit Einführung des Euro noch nie. In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit auf 6,5 Prozent zurückgegangen - in Griechenland ist die Quote am höchsten.