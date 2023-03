Apples Headset für virtuelle und gemischte Realität soll noch in diesem Jahr erscheinen - und dürfte sich optisch deutlich vom 2017 verfügbaren HTC Vive unterscheiden, das mal bei einer Apple Keynote zum Einsatz kam. Archivfoto: dpa/Christoph Dernbach up-down up-down Größte Neuheit seit dem iPhone Preis, Funktionen, interne Zweifel: Was wir über Apples kommendes VR-Headset wissen Von Mark Otten | 28.03.2023, 13:31 Uhr

Apples Headset für virtuelle und gemischte Realität gilt als größte Neuheit des Unternehmens seit dem iPhone. Noch in diesem Jahr soll es erscheinen; trotz interner Zweifel an Sinn und Zweck des Geräts. Was – neben dem wohl hohen Preis – bereits durchgesickert ist.