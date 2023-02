Arbeitsminister in Afrika Foto: Christophe Gateau/dpa up-down up-down Menschenrechte Afrikas Not in deutscher Schokolade Von dpa | 24.02.2023, 12:31 Uhr

So süß Schokolade ist - so bitter sind Kinderarbeit und Waldzerstörung durch Kakao. Können neue deutsche Regeln hier heilsame Wirkung entfalten? In Afrika gewinnen Minister überraschende Erkenntnisse.