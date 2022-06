ARCHIV - Laut ADAC ist Diesel morgens mehr als 16 Cent teurer als am Abend. Foto: Christophe Gateau/dpa FOTO: Christophe Gateau Preise ADAC: Diesel morgens mehr als 16 Cent teurer als am Abend Von dpa | 14.06.2022, 07:40 Uhr

Wer sparen will, sollte abends tanken. Das gilt in diesem Jahr noch mehr als sonst, denn die typische Preisspitze im morgendlichen Berufsverkehr ist bei Diesel offenbar so hoch wie lange nicht.