Gesellschaft : Arbeitsmarkt: Mehr Chancengleichheit durch neues Programm

Die Chancengleichheit von Frauen am Arbeitsmarkt wird nach Ansicht von Niedersachsens Gleichstellungsministerin Daniela Behrens (SPD) mit einem neuen Programm gestärkt. Es würden Projekte gefördert, die Frauen bessere Chancen am Arbeitsmarkt bieten, teilte das Ministerium am Mittwoch in Hannover mit. So würden etwa die landesweit 24 Koordinierungsstellen „Frauen und Wirtschaft“ unterstützt. Für das Programm stehen demnach bis 2029 insgesamt 40 Millionen Euro aus Landes- und europäischen Mitteln zur Verfügung.

