Fachkräfte weiter gesucht : Arbeitsmarkt im Konjunkturtal? Bundesagentur nennt Zahlen

Unter dem Vorzeichen einer sich weiter eintrübenden Konjunktur veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit heute die Arbeitslosenzahlen für August. Experten gehen davon aus, dass die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat gestiegen ist.

Avatar_shz von dpa

29. August 2019, 04:36 Uhr

Ein solcher Anstieg im August ist saisontypisch. In diesem Jahr soll dieser aber nach Einschätzung von Volkswirten leicht überdurchschnittlich ausfallen.

Die deutsche Wirtschaft leidet derzeit vor allem an der Flaute bei Exportgütern, bedingt durch eine Schwächung wichtiger Absatzmärkte, etwa in China, und durch politische Risiken wie dem Brexit.

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist derzeit mit einer Quote von 5,0 Prozent vergleichsweise gering. Die Zahl der Arbeitslosen lag im Juli bei 2,275 Millionen und damit um 49.000 niedriger als ein Jahr zuvor. Es herrscht weiter ein Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften.