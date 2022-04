Tarife : Arbeitgeber lehnen Mindestlohn-Schlichterspruch am Bau ab

Was lässt sich zukünftig mindestens auf Baustellen verdienen? Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind sich weiterhin nicht einig.

Im Konflikt um den tariflichen Mindestlohn in der Bauwirtschaft haben die Arbeitgeber den Schlichterspruch abgelehnt. Das teilten die Branchenverbände HDB und ZDB kurz vor Ablauf der Erklärungsfrist an diesem Freitag in Berlin mit. Zum einen bedeute die vorgeschlagene Erhöhung eine nicht rechtfertigbare Verteuerung einfachster Tätigkeiten im Baugewerbe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.