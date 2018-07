Börse in Frankfurt : Anleger halten sich wegen mäßiger Vorgaben zurück

Der Dax ist nach einem schwachen Wochenauftakt am Dienstag kaum von der Stelle gekommen. Angesichts etlicher Unternehmenszahlen sowie mäßiger Vorgaben durch die Übersee-Börsen scheuten die Anleger eine klare Positionierung.

von dpa

31. Juli 2018, 12:37 Uhr

Gegen Mittag notierte der deutsche Leitindex 0,03 Prozent tiefer bei 12 793,55 Punkten. Damit steuerte er für den Juli aber auf einen Kursgewinn von knapp 4 Prozent und damit die beste Monatsbilanz seit April zu. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,33 Prozent auf 26 797,68 Punkte bergab, während der Technologiewerte-Index TecDax 0,78 Prozent auf 2889,41 Zähler verlor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg hingegen um 0,24 Prozent auf 3520,68 Punkte.

An den US-Börsen hatte sich am Montagabend der Ausverkauf bei Technologiewerten fortgesetzt. Die Investoren dürften daher genau auf die am Dienstag nachbörslich erwarteten Ergebnisse des iPhone-Konzerns Apple achten. Die Blicke richteten sich zudem nach Fernost, wo Wirtschaftsdaten und der Zinsentscheid in Japan anfielen.

In Deutschland legten mit der Lufthansa, HeidelbergCement, Fresenius und Fresenius Medical Care (FMC) allein aus dem Dax vier Unternehmen Quartalszahlen vor. Die Aktien der Fluggesellschaft setzten dank der zuletzt erfreulichen Geschäftsentwicklung ihren Erholungstrend fort. Sie eroberten mit einem Kurssprung von fast 7 Prozent die Indexspitze. Die Lufthansa konnte die teure Integration von Teilen des Konkurrenten Air Berlin und höhere Treibstoffkosten dank gesteigerter Ticketpreise weitgehend wettmachen.

Beim Baustoffkonzern HeidelbergCement konnten sich die Anleger über ein Plus von immerhin 0,83 Prozent und einen Platz im vorderen Dax-Mittelfeld freuen, nachdem der Konzern mit seinem Umsatzanstieg positiv überrascht hatte. Die Zahlen von Fresenius und FMC sorgten für wenig Begeisterung: Die Anteilsscheine des Medizinkonzerns und seiner Dialysetochter belegten mit Verlusten von jeweils knapp 2 Prozent die letzten Plätze im Dax.