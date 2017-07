Börse in Frankfurt : Anleger halten sich vor EZB-Zinsentscheid zurück

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Sie warteten auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB), schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets in einem Kommentar. Auch die Berichtssaison, die Aufschluss über den Zustand der Weltwirtschaft geben wird, nimmt erst am Dienstag in den USA richtig Fahrt auf.

Der Dax ging nach schwankendem Verlauf moderat im Minus über die Ziellinie. Letztlich verlor der Leitindex 0,35 Prozent auf 12 587,16 Punkte. Er schloss damit im Niemandsland zwischen kleinen Gewinnen zum Handelsauftakt und zwischenzeitlich noch deutlicheren Verlusten. Im Laufe der vergangenen Woche hatte er noch von den Hoffnungen auf eine nur behutsame Straffung der US-Geldpolitik profitiert.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen sank am Montag nur knapp um 0,10 Prozent auf 25 136,22 Punkte. Technologiewerte hingegen zeigten sich zu Wochenbeginn freundlich: Ihr Auswahlindex TecDax gewann 0,38 Prozent auf 2307,57 Zähler.

von dpa

erstellt am 17.Jul.2017 | 17:52 Uhr