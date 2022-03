Börse in Frankfurt : Anleger halten sich am Verfallstag bedeckt

Am großen Verfallstag an den Terminbörsen ist der Dax träge in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Der deutsche Leitindex sank am Freitagmorgen weiter um 0,49 Prozent auf 14.316,96 Punkte. Am Vortag war der Dax mit einem Minus von 0,36 Prozent aus dem Handel gegangen.

Trotz des Ukraine-Kriegs hat der Dax bisher mit einem Plus von 5 Prozent jedoch eine starke Börsenwoche hingelegt. In der vergangenen Woche war das Börsenbarometer wegen des Ukraine-Kriegs bei 12.438 Punkten auf ein Tief seit November 2020 gefallen. Die Nervosität unter den Anlegern blieb zuletzt hoch, was sich am Donnerstag erneut an starken Kursschwa...

