Gepäck- und Passagierkontrolle : Angemessener Abschluss für Sicherheitspersonal

Das Sicherheitspersonal an den Flughäfen erhält üppige Gehaltserhöhungen, und das ist auch gut so. Die Einigung in dem Tarifkonflikt ist ein Sieg für die Beschäftigten und für Verdi. Die Gewerkschaft hat sich nach ihrer Machtdemonstration mit Hunderten Flugausfällen weitgehend durchgesetzt.

von Manuel Glasfort

24. Januar 2019, 18:11 Uhr

Osnabrück |



Wer am Flughafen die Reisenden und ihr Gepäck kontrolliert, erhält ab dem Jahr 2021 einen Stundenlohn von rund 19 Euro – kein schlechter Verdienst für einen Anlernberuf und mehr, als die meisten Handwerker nach dreijähriger Lehre bekommen. Vor diesem Hintergrund ist es nur angemessen, wenn Gewerkschaft und Arbeitgeber an einer Initiative für einen neuen Ausbildungsberuf „Fachkraft für Luftsicherheit“ arbeiten wollen.

Ebenso wie Fluglotsen trägt auch das Kontrollpersonal eine große Verantwortung für die Sicherheit am Himmel. Wird bei Lohn und Ausbildung nachgebessert, kann das die Motivation im Job nur steigern. Davon profitieren auch die Passagiere, selbst wenn sich der Tarifabschluss in etwas höheren Ticketpreisen niederschlägt. Die Flugsicherheit ist es wert.

Nicht zuletzt unterstreicht der großzügige Abschluss den hohen Stellenwert der Mobilität. Ob nun Piloten, Flugbegleiter, Lokführer oder nun eben Flughafensicherheitspersonal: All diese Berufsgruppen sitzen an einem langen Hebel und haben ihn in den vergangenen Jahren auch einzusetzen gewusst.