Herausforderungen der maritimen Wirtschaft : Angela Merkel betont Wert der Seefahrt

Die maritime Wirtschaft in Deutschland blickt besorgt in die Zukunft. Subventionen sind derzeit aber nicht in Sicht.

von Hanno Mönnich

23. Mai 2019, 09:24 Uhr

Friedrichshafen | Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Verständnis für die Sorgen der deutschen maritimen Wirtschaft geäußert. Diese hatte sich vor allem über unfaire Wettbewerbspraktiken asiatischer Länder beschwert.

Maritime Wirtschaft in Deutschland: Mehr als 50 Milliarden Euro jährlich

Es sei allerdings langwierig, der Konkurrenz indirekte Subventionen nachzuweisen, sagte Merkel in Friedrichshafen bei der 11. Nationalen Maritimen Konferenz. Daher sei es gut, wenn die maritime Wirtschaft in Deutschland auch künftig bei Forschung und Technologie eine Runde weiter sei als die Konkurrenz. Zugleich betonte sie die herausragende Bedeutung der maritimen Wirtschaft für ganz Deutschland.

Sie erwirtschafte jährliche Umsätze von mehr als 50 Milliarden Euro und beschäftige alles in allem beinahe eine halbe Million Menschen. Zudem habe Deutschland eine der größten Handelsflotten der Welt. Sie begrüßte, dass die Nationale Maritime Konferenz erstmals in einem Binnenland stattfindet und verwies darauf, dass im Süden Deutschlands weite Teile der maritimen Zulieferindustrie angesiedelt seien.

Keine konkreten Zusagen für stärkere Förderung

Insgesamt steuere die Branche spannenden Zeiten entgegen, wobei ihrer Ansicht nach die Chancen größer seien als die Herausforderungen. Die Bundesregierung habe „immer ein offenes Ohr“ für die maritime Wirtschaft. Konkrete Zusagen für eine stärkere Förderung machte sie aber nicht.

Wirtschaftsvertreter hatten zuvor unfaire Praktiken insbesondere Chinas kritisiert und eine stärkere Unterstützung der Bundesregierung angemahnt. Die Branche stehe in einem harten globalen Wettbewerb, räumte der Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft, Norbert Brackmann (CDU), zum Auftakt der Beratungen ein. „Wir müssen gemeinsam Strategien erarbeiten, wie wir insbesondere mit der Konkurrenz aus Asien umgehen.“ Dumping-Löhne und staatliche Subventionen Chinas beim Export von Schiffen nach Europa hätten zu Marktverzerrungen geführt.

shz.de-Interview mit Bernd Buchholz

Merkel hat zur Eröffnung der Nationalen Maritimen Konferenz auch den steigenden Fachkräftebedarf in der Maritimen Branche thematisiert. Dazu stellte unsere Redaktion am Rande des Treffens dem Kieler Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) einige Fragen.

shz.de: Wie ist Schleswig-Holstein da aufgestellt?

Bernd Buchholz: Nicht schlecht, aber auch mit Luft nach oben. Denn auch mit Blick auf Schleswig-Holsteins maritimen Nachwuchs hat die Kanzlerin Recht, wenn Sie sagt: Wir müssen wieder mehr junge Leute für maritime Berufe begeistern, damit die Branche nicht an Schlagkraft verliert. Allein unsere großen sechs Werften im Land beschäftigten aktuell direkt rund 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – rechnet man den hohen Anteil von Zulieferbetrieben dazu, kommen wir auf 20.000 Beschäftigte. Wir haben also viel zu verlieren, wenn wir uns nicht um den Nachwuchs kümmern.



Wir erinnern uns noch an die Kahlschläge bei Reedereien und Werften infolge der Finanzkrise. Sie raten jungen Menschen also trotzdem dazu, in dieses Geschäft einzusteigen?

Unbedingt! Keine Branche ist vor Krisen gefeit. Aber in Zeiten zunehmender Digitalisierung und Automatisierung wird doch die ohnehin schon breite Palette an maritimen Berufen immer bunter und anspruchsvoller. Wer sich heute für eine Ausbildung zum Schiffsmechaniker entscheidet, hat exzellente Berufsaussichten. Und mit unserer Seemannsschule auf dem Priwall, der FH für Seefahrt in Flensburg und den Hochschulen in Flensburg und Kiel stellen wir jungen Menschen enorme Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Nautik als auch bei Schiffsbetriebstechnik oder Schiffbau bereit. Und die Schiffsmechaniker-Ausbildung bietet gerade durch die Kombination von nautischer und technischer Ausbildung variable Möglichkeiten für einen Berufseinstieg, nicht nur im seemännischen Bereich.

Und wo sehen Sie die Luft nach oben?

Um das Berufsbild noch attraktiver zu machen, müssen Bund, Reeder, Gewerkschaften und die norddeutschen Länder ihre Kräfte für ein koordiniertes Marketing noch besser bündeln. Das werde ich hier in Friedrichshafen mit meinen Kollegen besprechen. Gerade im Bereich der Schiffbauingenieure ist die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt extrem hoch – und die maritimen Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern ziehen viele Fachkräfte an, teilweise auch aus Schleswig-Holstein.

Die Industrie muss sich dabei aber auch an die eigene Nase fassen. Die Ausbildungsquote der Werften – auch wenn sie im Vergleich zu anderen Branchen immer noch gut ist – ist letztes Jahr auf 6,2 Prozent und damit auf den tiefsten Wert seit 2007 gesunken. So gewinnt man den Kampf um Fachkräfte nicht.