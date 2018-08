Börse in Frankfurt : Amerikanisch-chinesischer Konflikt schadet Dax erheblich

Der Dax hat wegen der drohenden Eskalation im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit stark eingebüßt. Zu den Leidtragenden gehörte vor allem die Autobranche.

von dpa

02. August 2018, 12:33 Uhr

Weiter im Fokus standen die Geldpolitik der großen Notenbanken und einmal mehr eine Fülle von Unternehmenszahlen, die überwiegend negativ aufgenommen wurden - so etwa die von Dax-Schwergewicht Siemens.

Der deutsche Leitindex weitete seine Anfangsverluste sukzessive aus und büßte mittags 1,80 Prozent auf 12.507,23 Punkte ein, womit er an seine Vortagsverluste anknüpfte. Das charttechnische Bild trübt sich so weiter ein. Etwas besser hielten sich die anderen Indizes: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,71 Prozent auf 26.705,60 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax fiel um 0,53 Prozent auf 2884,03 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,34 Prozent auf 3462,32 Punkte bergab.

Zuvor hatte die Zuspitzung des amerikanisch-chinesischen Konflikts bereits zu einem Kursrutsch an Chinas Börsen geführt. «Mit seinem Plan, die Zölle weiter anzuheben, schlägt Donald Trump die Anleger bei chinesischen Aktien regelrecht in die Flucht», schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Trump lässt derzeit eine Erhöhung der geplanten Zölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar von 10 auf 25 Prozent prüfen, woraufhin China ankündigte, «zurückzuschlagen».

Außerdem bleiben die Notenbanken ein Thema: Nachdem die US-Währungshüter am Vorabend die Tür für eine Leitzinserhöhung im September weiter geöffnet haben, gilt es am Donnerstag als möglich, dass die Bank of England schon jetzt an der Zinsschraube dreht. In Deutschland wird der Handelstag von der Berichtssaison geprägt - unter anderem legten die Dax-Mitglieder Siemens, BMW und Continental Quartalszahlen vor.