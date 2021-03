Statistik : Alkohol-Konsum in der Krise zurückgegangen

Es ist der stärkste Einbruch innerhalb der vergangenen zehn Jahre: Die Menschen in Deutschland haben in der Corona-Krise weniger Alkohol getrunken als zuvor. Dafür geht die Kurve eines anderes Genußmittels in die Höhe.

Wiesbaden | In der Corona-Krise haben die Menschen in Deutschland weniger Alkohol getrunken als zuvor - gleichzeitig aber mehr geraucht. Pro Kopf wurden im vergangenen Jahr 86,9 Liter Bier getrunken, das waren 5 Liter weniger als im Jahr 2019, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden berichtete. Es handelt sich um den stärksten Einbruch innerhalb der vergan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.