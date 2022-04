Flugzeugbau : Airbus steigert Auslieferungen weiter

142 Maschinen hat Airbus im ersten Quartal an die Kunden ausgeliefert, 63 davon allein im Monat März.Das Ziel für das laufende Jahr liegt allerdings noch weitaus höher.

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat seine Auslieferungen im März nochmals deutlich gesteigert. Im vergangenen Monat hätten Kunden 63 Verkehrsflugzeuge entgegengenommen, teilte der Dax-Konzern am Freitagabend in Toulouse mit. In den ersten drei Monaten hat der Hersteller damit insgesamt 142 Maschinen ausgeliefert. Für das Gesamtjahr hat sich Konzer...

