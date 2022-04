Kreuzfahrtsaison : „Aidadiva“ kommt zum Saisonstart in Warnemünde an

Das erste Kreuzfahrtschiff ist in Rostock eingelaufen und hat damit die Saison 2022 eröffnet. Ob die Saison ein Erfolg wird, kann noch niemand sagen. Striche durch die Rechnung können noch die Corona-Pandemie und der Ukraine-Konflikt machen.

Die Rostocker Kreuzfahrtsaison 2022 ist eröffnet. Am Montagmorgen hat die „Aidadiva“ überpünktlich am Warnemünder Passagierkai angelegt. Das aus Hamburg kommende Schiff ist damit das erste Kreuzfahrtschiff, das in diesem Jahr in den Hafen eingelaufen ist. Es sollte am Abend zu einer viertägigen Kurzreise nach Schweden aufbrechen. Bereits drei Tage spät...

