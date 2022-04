Landwirtschaft : Agrar-Zusammenarbeit mit Katalonien geplant

Niedersachsen will künftig im Agrarbereich mit der spanischen Region Katalonien zusammenarbeiten. Ressortchefin Barbara Otte-Kinast (CDU) will Fachkenntnisse austauschen und Kooperationsprojekte zwischen beiden Ländern starten, teilte das Landwirtschaftsministerium am Mittwoch in Hannover mit. Die Zusammenarbeit erstreckt sich von der Tier- und Pflanzenproduktion über die berufliche Bildung bis zu den erneuerbaren Energien in der Landwirtschaft. Eine entsprechende Vereinbarung werde von Otte-Kinast bei einer Fachmesse in Barcelona unterzeichnet.

Unter anderem beschäftigt sich die Ministerin bei ihrem Besuch mit der intensiven Schweinehaltung und der regionalen Vermarktung. Durch Herkunftssiegel lassen sich für regionale Produkte höhere Preise erzielen. Kataloniens Landwirtschaft zeichne sich nicht nur durch eine hohe regionale Wertschöpfung aus, sondern auch durch einen großen Anteil an Bio-La...

