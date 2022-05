Statistik : Agentur legt Arbeitsmarktbericht für April vor

Die Agentur für Arbeit will am Dienstag (10.00 Uhr) über die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein berichten. Experten gehen davon aus, dass sich die Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt im April fortsetzte. Sie rechnen mit einem Rückgang der Zahl der Arbeitslosen sowohl im Vergleich zum März als auch in Relation zum Vorjahresmonat. Im März hatte die Arbeitslosigkeit weiter abgenommen, und zwar um 2565 auf rund 80 500. Im Vergleich zum März 2021 betrug der Rückgang 17,6 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,1 Prozent, nach 6,2 Prozent ein Jahr zuvor.

