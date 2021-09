Trend : Zahl der Apotheken sinkt weiter

Auf dem Land ist die Auswahl an Apotheken nicht mehr groß. Die Branche plagt ein Fachkräfte- und Nachfolgerproblem, viele Apotheken machen dicht - ein Ende ist nicht absehbar.

Düsseldorf | Wer ein Rezept einlösen will, muss mancherorts weitere Wege auf sich nehmen als früher. Im ersten Halbjahr ist die Zahl der Apotheken in Deutschland um 162 auf 18.591 gesunken, wie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (Abda) in Düsseldorf mitteilte. Das entspricht einem Minus von knapp einem Prozent. Damit setzt sich der Trend der verg...

