600 Ermittlungsverfahren : Wie groß der wirtschaftliche Schaden 2020 durch organisierte Kriminalität war

Die deutsche Wirtschaft leidet nach wie vor stark unter den Auswirkungen von organisierter Kriminalität. Im Jahr 2020 lag der Schaden bei 800 Millionen Euro. Welche Banden-Delikte am häufigsten ans Tageslicht kommen.

Wiesbaden | Die organisierte Kriminalität hat in Deutschland im vergangenen Jahr einen wirtschaftlichen Schaden von mehr als 800 Millionen Euro verursacht. Die Polizei führte insgesamt 594 Ermittlungsverfahren, wie das Bundeskriminalamt (BKA) am Montag in Wiesbaden berichtete. Dabei ging es um erbeutetes Vermögen im Wert von mehr als einer Milliarde Euro. Auch...

