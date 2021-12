Aufbauen oder Wegziehen? : Wie die Flutkatastrophe zwei Unternehmen aus Niedersachsen getroffen hat

Die Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz betrifft auch Unternehmen in der Region. Während die GMH Gruppe die Schmiedag GmbH in Hagen wieder aufgebaut hat, wird ZF das Gebäude in Bad Neuenahr-Ahrweiler perspektivisch aufgeben und sucht nach einem neuen Standort.

Georgsmarienhütte/Hagen/Dielingen/Bad Neuenahr-Ahrweiler | Klong, klong, klong – die dumpfen, regelmäßigen Schläge des großen Hammers der Schmiedag GmbH in Hagen hört man schon von der kleinen Stahlbrücke aus, die die Gebäude des Schmiedestandorts rechts und links der Volme miteinander verbindet. Vor fünf Monaten war das anders, da war nicht nur der Hammer der zur GMH Gruppe gehörenden Schmiede plötzlich stum...

