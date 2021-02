Glasfaserausbau in Deutschland : Wer zahlt die TV-Kosten? – Absage für Vorschlag von Bernd Buchholz aus SH

TV-Kosten sollen zukünftig aus den Nebenkostenabrechnungen der Mieter gestrichen werden, das entschied der Bundesrat.

Berlin | Im Ringen um die Streichung von TV-Kosten aus der Nebenkostenabrechnung von Mietern ist Schleswig-Holstein mit einem eigenen Vorschlag im Bundesrat gescheitert. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) forderte am Freitag in der Länderkammer in Berlin, ...

