Konjunktur : Weltwirtschaft: IWF senkt Prognose für Wachstum geringfügig

Die Corona-Pandemie hinterlässt auch wirtschaftliche Folgen. Manche Länder spüren sie mehr, andere viel weniger.

Washington | Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft in diesem Jahr marginal um 0,1 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent gesenkt. Für 2022 rechnet der IWF wie in der vorigen Prognose vom Juli weiter mit einem Wachstum von 4,9 Prozent, wie die Organisation am Dienstag erklärte. Hinter der geringen Veränderung der...

