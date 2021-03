Rest der Republik : Warum es ein Tech-Start-up aus Berlin aufs Land zieht

Warum Fabian Pohl den Unternehmenssitz seines Digital-Start-ups aus der Hauptstadt zurück in die Heimat verlegt hat.

31. März 2021, 11:01 Uhr

Flensburg | Chai Latte trinkend im Berliner Co-Working-Space die zehnte Dating-App erfinden? Oder doch lieber bei einem Kaffee oder Tee im Büro in Flensburg, Osnabrück oder Schwerin an Blockchain, Agritec oder der nächsten Food-Produktidee arbeiten? Dass beim Thema Start-up und Gründungsszene immer noch viele an die Metropolen Berlin, München oder Hamburg denken, ist laut Lisa Gradow nicht ganz falsch. Sie ist Vorstand des Bundesverbands Deutsche Start-ups und hat die letzten acht Jahre in München und New York gelebt und auch in beiden Städten gegründet. „Gerade in Berlin lernt man bei Events viele Leute kennen, über den Freundeskreis oder im Fitnessstudio. Auf dem Land kennt man sich zwar auch, aber es gibt deutlich weniger Gründer und damit weniger Synergieeffekte“, beschreibt sie den Grund, warum es immer noch viele in die Metropolen zieht.



Ländlicher Raum zieht nach

Gradow sagt aber auch: Andere Regionen ziehen nach. Für sie eines der besten Beispiele, dass Erfolg nicht von einer Gründung in der Bundeshauptstadt abhängt, ist das Dax-Unternehmen SAP. Beheimatet im 15.000-Einwohner-Ort Walldorf in Baden-Württemberg ist SAP heute eine der größten Technologie-Erfolgsgeschichten des Landes.

So weit ist das vor zwei Jahren gegründete Start-up BlockAxs allerdings noch nicht. Und doch haben die beiden Firmen etwas gemeinsam: Nach dem Start in Berlin soll auch BlockAxs in einer ländlich geprägten Region weiterwachsen. Zwar steht auf der Firmenhomepage noch die Berliner Adresse, doch der Umzug des Digital-Start-ups in die Wirtschaftsregion Weser-Ems im Westen Niedersachsens ist abgeschlossen, sagt Fabian Pohl, einer der Firmengründer. Neuer Unternehmenssitz: die fast 170.000 Einwohner zählende Stadt Osnabrück.

Das Büro sei eingerichtet, die Arbeit könne beginnen. „Im Endeffekt digitalisieren wir die juristischen Prozesse von Unternehmen“, beschreibt Pohl was BlockAxs tut. Von der Erstellung von Verträgen über digitale Verhandlungen bis zur digitalen Signatur könne man alles abbilden. Ziel sei es, durch Digitalisierung die Rechtsabteilungen zu entlasten. Auch die Möglichkeit, bei einem Hauskauf nicht mehr zum Notar zu gehen, sondern diesen Schritt ebenfalls digital abzubilden, soll künftig möglich sein. „Aber das ist noch Zukunftsmusik und nur ein Anwendungsfall von vielen“, sagt Pohl. Zunutze macht sich BlockAxs dabei alledem eine Technologie, die seit der Digitalwährung Bitcoin in aller Munde ist: die Blockchain. Dabei bediene man sich einer bereits gut laufenden – sprich viel genutzten – öffentlichen Blockchain.

Strategische Entscheidung für Weser-Ems

Dass es BlockAxs ins Flächenland Niedersachsen zieht, hat für Fabian Pohl einen strategischen Grund: Während in Berlin zwar die Blockchain-Szene stark vertreten ist, fehlt dem Unternehmen die Nähe zur Kundenzielgruppe. „Wir wollen uns breiter aufstellen“, sagt der 26-Jährige, der in Osnabrück Wirtschaftsinformatik studiert hat. Bislang sind es vor allem Finanzdienstleister oder Kanzleien, die das Start-up anspricht. Nun solle der Mittelstand, sollen Familienunternehmen im Fokus stehen.

Und die sind in Berlin Mangelware, sagt Pohl. „Wir haben in Berlin viele Partner, aber der Markt in Niedersachsen oder auch dem angrenzenden Nordrhein-Westfalen ist einfach größer. Hinter jedem Verkauf steht ein Vertrag.“ Allein die Region Weser-Ems ist geprägt von Familienunternehmen wie dem Landmaschinenhersteller Krone oder der Papenburger Meyer Wert. „Gerade das Emsland hat hier viel zu bieten“, sagt Fabian Pohl, der selbst aus dem Emsland kommt. „Durch meine Wurzeln haben wir viele Zugangspunkte zur niedersächsischen Industrie.“

Investoren geben siebenstellige Summe

Damit das Unternehmen wachsen kann – nicht nur bundesweit, sondern auch in der DACH-Region –, wurde gerade eine zweite Finanzierungsrunde beendet, bei der BlockAxs einen niedrigen siebenstelligen Betrag eingesammelt hat. Unter anderem die niedersächsische Förderbank NBank gehört zu den Investoren. Man habe gezielt nach strategischen Partner gesucht, so Pohl. Ziel ist es, in diesem Jahr einen Umsatz im mittleren dreistelligen Tausenderbereich zu erzielen. Die eineinhalb Jahre Entwicklungszeit zuvor wurde in einer ersten Finanzierungsrunde mithilfe von drei Investoren finanziert. Mittlerweile gibt es zehn festangestellte Mitarbeiter.

Die Finanzierung und Nähe zu möglichen Investoren ist für Lisa Gradow ein Grund, warum es immer noch viele Gründer und junge Unternehmen in die Metropolen zieht, ebenso wie die Zahl der Talente. „Gerade, wenn alle präsent sein sollen, sind die Mitarbeiter-Ressourcen in Kiel möglicherweise begrenzter als anderswo“, so Gradow. Allerdings: Während in Berlin auch schnell mal der Arbeitgeber gewechselt werde, sei die Bindung zwischen Mitarbeiter und Start-up auf dem Land deutlich größer. „Es wird interessant sein, ob die Corona-Pandemie hier etwas verändert. Wenn Wohnort und Arbeitsort nicht identisch sein müssen, könnte das auch für mehr Gründungen auf dem Land sorgen. Und ohne Events fehlen auch die Berührungspunkte in Berlin“, sagt Lisa Gradow.

Die Start-up-Szene bekommt mehr Hotspots

Kennengelernt haben sich die BlockAxs-Gründer übrigens auch nicht in der Bundeshauptstadt, sondern in einem kleinen Ort in Sachsen, wie Fabian Pohl erzählt. „Ich beschäftige mich seit acht Jahren mit dem Thema Blockchain und bin neben meinem Studium auf vielen Konferenzen gewesen. Zwei meiner Mitgründer, einen Juristen und einen Informatiker, habe ich in Sachsen kennengelernt. Daraus hat sich das Team und das Unternehmen entwickelt.“

Als Firma wolle man sich künftig dezentraler aufstellen – das Berliner Büro wird trotz Verlagerung des Unternehmenssitzes bleiben. Diesen Ansatz sieht Lisa Gradow auch bei anderen und nennt als Beispiel das Berliner Logistik-Start-up Forto, das einen zusätzlichen Standort in Hamburg gegründet habe, um sein Logistik-Know zu erweitern.

Wo werden sich also künftig die Start-up-Hotspots entwickeln? Für Lisa Gradow spielen immer öfter Universitäten und Hochschulen eine entscheidende Rolle. Münster nennt sie als Start-up-Stadt – dort haben die Gründer des Online-Getränkelieferanten Flaschenpost studiert – das Unternehmen wurde gerade von Dr Oetker gekauft. „Die Gründer des Fintech-Start-ups Scalable Capital, eines der größten Fintech-Start-ups in Deutschland, haben sich an der Uni Kiel kennengelernt“, so Gradow. Sie selbst will im Sommer ein neues Unternehmen gründen. „Für mich wichtiger als die Frage, wo ich leben will, ist die Frage, wo es Förderprogramme gibt“, sagt sie.

Gradow: Deutschland braucht Gründer

Und was ist nun dran am Chai Latte trinkenden Gründer im Co-Working-Space in Berlin, der an der zehnten Dating-App arbeitet? Hat Nordwolle-Geschäftsführer Marco Scheel, der mit einem Video-Beitrag, in dem er die Bürokratie der Politik kritisierte, viral ging, die Berliner Start-up-Szene ganz gut beschrieben? Da muss Lisa Gradow schmunzeln. „In Berlin trifft das sicherlich auf viele zu, in München hat es die Co-Working-Szene nie gegeben“, sagt sie. Allerdings: Die Zeiten, in denen man mit der zehnten Dating-App noch Kapital bekommen könne, seien vorbei.

„Deutschland braucht jede Unternehmensgründung mit Hand und Fuß, und die kann auch gerne auf dem Land sein“, sagt Lisa Gradow. Den richtigen Ort würden Gründer von ganz alleine finden, je nachdem, wo sie einen Mehrwert sehen. „Wer zum Beispiel in Richtung Landwirtschaft und Agritec gründen will, ist in Schleswig-Holstein oder Niedersachsen sicherlich deutlich besser aufgehoben als in der Metropole.“