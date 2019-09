Personalmangel verschärft das Problem : Warten auf den Handwerker – im Schnitt 14 Wochen

Wer bauen will, braucht einen langen Atem. Durchschnittlich 14 Wochen dauert es in Deutschland derzeit, bis Handwerksfirmen einen Bauauftrag ausführen. Das geht aus Erhebungen des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) hervor. Analog zu dieser Entwicklung ist es zugleich schwierig, neue Mitarbeiter zu finden, die die zusätzlichen Kapazitäten schaffen.

Avatar_shz von Andre Partmann

26. September 2019, 14:13 Uhr

Osnabrück | Laut einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) unter mehr als 23.000 Handwerksunternehmen können 61 Prozent der Bauunternehmen offene Stellen längerfristig nicht besetzen. Lediglich zwölf Prozent verneinten. Die übrigen 27 Prozent der Betriebe gaben an, derzeit keinen Personalbedarf zu haben.

„Die Suche ist wirklich schwierig, man muss sich ja nur mal die Größe der Berufsschulklassen anschauen“, berichtet der Bad Laerer Bauunternehmer Burkard Sandfort. Auf die Ausschreibung bei der Kreishandwerkerschaft würden sich laut dem Unternehmer hin und wieder Bewerber melden, „die aber nicht den Anforderungen genügen“, so Sandfort. Er habe einen gewissen Qualitätsanspruch an sein Unternehmen. Allerdings, und das betont er auch, gehe es seinem Unternehmen nicht schlecht, bis Ende des Jahres geht erst mal nichts mehr.

„Wir können uns die Aufträge momentan aussuchen.“ Bauunternehmer Burkard Sandfort, Bad Laer





Ende des vergangenen Jahres hatte der Präsident der Handwerkskammer, Hans Peter Wollseifer, noch von einer durchschnittlichen Wartezeit von elf bis 13 Wochen gesprochen. „Seither hat sich das Problem also noch weiter verschärft“, schreibt Wollseifer in einer Stellungnahme. In der Region Osnabrück und Emsland sind es laut Sven Ruschhaupt, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, aktuell elf Wochen.



Das Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage hat für Kunden außer langen Wartezeiten jedoch noch einen zweiten Nebeneffekt: Die Preise steigen, Bauvorhaben werden teurer – nicht nur aufgrund der vielen Bauvorschriften. Laut Statistischem Bundesamt waren die Preise für den Neubau von Wohn- und Nichtwohngebäuden im zweiten Quartal 2019 etwa 4,7 Prozent höher als 2018.

Das kennt Klaus Haberland, Leiter der Niedersächsischen Behörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen, aus Erfahrung. „Wir können merken, dass die Auftragslage für die Betriebe enorm hoch ist und sie an ihre Grenzen stoßen.“ Die meisten Ingenieurbüros würden „aus den letzten Löchern pfeifen“. Das Geld sei vorhanden, aber die Ingenieurbüros würden bei kleineren Anfragen bereits abwinken.

„Wir können gar nicht mehr so viel umsetzen, wie wir wollen.“ Klaus Haberland, Leiter der Niedersächsischen Behörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen





Für den Bund und die Länder ist diese Entwicklung besorgniserregend. Sie sind verpflichtet, Bauprojekte öffentlich auszuschreiben. Nur: ohne Planung keine Umsetzung. Der Anspruch, neuen Wohnraum in den Ballungsräumen zu schaffen, könnte damit um Jahre zurückgeworfen werden.



Ein Patentrezept, wie die Baubranche das Fachkräfteproblem in den Griff bekommen will, gibt es nicht. Ein Ansatzpunkt zur Fachkräftesicherung ist laut dem Generalsekretär des ZDH, Holger Schwannecke, die Rückkehr zur Meisterpflicht. Seit 2004 ist in 53 Gewerken kein Meisterbrief mehr notwendig, um sich selbstständig machen. Die Zahle der Betriebe ist deutschlandweit deutlich gestiegen – von rund 850.000 auf etwa eine Million.

Knackpunkt Meisterbrief

Allerdings auf Kosten der Qualität, wie das ZDH betont. Die Entscheidung habe es den Betrieben erschwert, junge Leute von der Wertigkeit der handwerklichen Ausbildung zu überzeugen. Schwannecke: „Der Meisterbrief ist ein Garant, um Fachkräfte im Handwerk für die Zukunft zu sichern.“ Durch die Wiedereinführung könnten die Fehlentwicklungen der vergangenen 15 Jahre korrigiert werden.“

Ein Lichtblick für das Handwerk ist das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz. „Wir begrüßen sehr, dass das Fachkräfteeinwanderungsgesetz kommen wird“, so Schwannecke. Es könne nicht sein, dass die Betriebe allein gelassen werden.

„Von qualifiziertem Zufluss können wir nur profitieren.“ Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH)





Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat angekündigt, gemeinsam mit den Bauverbänden und Gewerkschaften eine „Strategie gegen Fachkräftemangel in der Bauwirtschaft“ zu entwickeln. Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales, erklärte dazu jüngst: „Es kommt darauf an, alle Fachkräftepotenziale auszuschöpfen. Ohne Fachkräfte wird schließlich kein Haus gebaut.“ Das Zukunftsthema Fachkräftesicherung sei entscheidend für Deutschlands Wachstum und Wohlstand, so der Sozialdemokrat. Zum Ende des vergangenen Jahres stieg die Zahl aller in der Baubranche Beschäftigten auf 832.000 an. Dem gegenüber stehen der Bundesagentur für Arbeit zufolge etwa 70.000 offene Stellen.