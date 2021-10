Immobilienkonzern : Vonovia prüft Einstieg bei Konkurrenten Adler Group

Gerade erst ist die Übernahme der Deutsche Wohnen SE gelungen - jetzt überlegt der Immobilienkonzern bei einem weiteren Konkurrenten einzusteigen.

Luxemburg/Bochum | Der Immobilienriese Vonovia prüft einen Einstieg bei dem in schweres Fahrwasser geratenen Branchenrivalen Adler Group. Die Bochumer haben sich in einer Vereinbarung mit dem Adler-Großaktionär Aggregate Holdings das Recht gesichert, einen Anteil von 13,3 Prozent zu erwerben Zieht Vonovia die Kaufoption, würde sich der Anteil von Aggregate an Adler h...

