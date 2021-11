Versicherungskonzern : Versicherer Talanx wird trotz Flutschäden optimistischer

Das Versicherungsunternehmen Talanx blickt trotz der Flutschäden im Sommer optimistisch auf den Jahresabschluss. Für das kommende Jahr sind sogar noch höhere Ziele anvisiert.

Hannover | Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) wird trotz der hohen Schäden durch die Flutkatastrophe in Europa optimistischer. Der Überschuss dürfte in diesem Jahr das obere Ende der bisherigen Zielspanne von 900 Millionen bis 950 Millionen Euro erreichen, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Montag mit. Im nächsten Jahr will Vorstandschef Torsten L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.