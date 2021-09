Börse in Frankfurt : US-Notenbank schiebt Dax weiter an

Die US-Notenbank hält zunächst an ihrer lockeren Geldpolitik fest und hat den Aktienmärkten damit Auftrieb verliehen.

Frankfurt/Main | Der Dax rückte am Donnerstag den dritten Tag in Folge vor und schloss 0,88 Prozent höher bei 15.643,97 Zählern. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gewann 0,79 Prozent auf 35.483,49 Punkte. Die Federal Reserve (Fed) wird die Käufe von Wertpapieren in Höhe von 120 Milliarden US-Dollar pro Monat fortsetzen. Zugleich signalisierte die Zentralbank, d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.