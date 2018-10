Quartalszahlen nach Abgastests : Trotz Dieselaffäre: VW verdient deutlich mehr

Um seinen Gewinn braucht sich der Volkswagen-Konzern auch trotz Diesel-Affäre nicht zu sorgen.

von dpa

30. Oktober 2018, 08:07 Uhr

Wolfsburg | Der Volkswagen-Konzern hat in den ersten neun Monaten trotz der Einführung neuer Abgastests sowie einer Geldbuße in der Dieselaffäre mehr verdient. Der Nettogewinn stieg in dem Zeitraum um 24 Prozent auf knapp 9,4 Milliarden Euro – trotz der 800-Millionen-Euro-Geldbuße der Tochter Audi wegen der Manipulation von Dieselabgastests, wie der Konzern am Dienstag in Wolfsburg bekanntgab.

Volkswagen bestätigte zudem seine Ziele fürs Gesamtjahr: die Umsätze sollten um bis zu fünf Prozent über Vorjahr liegen, die Rendite – also der der Anteil des operativen Ergebnisses vor Sondereinflüssen am Umsatz – bei 6,5 bis 7,5 Prozent.

Deutlicher Gewinn-Anstieg

Im laufenden Geschäft lag das Ergebnis – vor Sondereinflüssen – mit 13,3 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau (13,2 Milliarden Euro). Besondere Effekte eingerechnet gab es kleines Plus von 10,6 Milliarden auf rund 10,9 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg um 2,7 Prozent auf 174,6 Milliarden Euro.

Im dritten Quartal stieg der Gewinn deutlich – von 1,07 auf knapp 2,8 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte VW allerdings wegen ausgeweiteter Diesel-Rückstellungen einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen.