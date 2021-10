Tesla-Firmenzentrale : Tesla verlegt Firmensitz und zieht nach Texas um

Eigentlich hat Tesla seinen Firmensitz im Silicon Valley. Nun will Tesla-Chef Elon Musk aber nach Texas umsiedeln - auch aus finanziellen Gründen.

Austin | Tesla verlegt den Firmensitz offiziell aus dem Silicon Valley nach Texas. Konzernchef Elon Musk gab den Umzug bei der Hauptversammlung des Elektroauto-Herstellers bekannt. Sie wurde bereits am neuen Sitz in der Stadt Austin abgehalten, wo Tesla ein großes neues Werk baut. Bisher hatte Tesla sein Hauptquartier im Herzen des Silicon Valley, in Palo A...

