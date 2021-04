Rest der Republik - Wie weiter mit der Tierhaltung? : Stillstand in der Agrarpolitik: Leere Auftragsbücher bei Stallbau-Unternehmen

Wie soll der Stall der Zukunft in Deutschland aussehen? In der Politik wird gestritten, Antworten gibt es keine. Unter der Ungewissheit leiden nicht nur Landwirte, sie bedroht auch Arbeitsplätze bei Unternehmen, die Ställe bauen.

Avatar_shz von Dirk Fisser

28. April 2021, 10:55 Uhr

Osnabrück | 800 bis 1000 Ställe hat das Unternehmen „Hölscher und Leuschner“ in seiner langen Geschichte gebaut, schätzt Richard Hölscher. So kann genau kann der Geschäftsführer das gar nicht sagen. Was er aber sagen kann: „In unserem Auftragsbuch steht derzeit kein einziger konventioneller Stall.“ Einen sogenannten Abferkel-Stall im Bio-Segment baue die traditionsreiche Firma aus dem Emsland derzeit. Das war’s.



Was Hölscher hier beschreibt, trifft so oder so ähnlich auf viele Unternehmen zu, die im Bereich des Stallbaus und der Stalltechnik tätig sind. Tausende Arbeitsplätze hängen an diesem Segment, bei Hölscher und Leuschner sind es mehr als 70.

Doch das Geschäft mit neuen Ställen ist in Deutschland in weiten Teilen zum Erliegen gekommen. Bauern investieren kaum. Und das ist schon seit geraumer Zeit so.



Auftragseinbruch - und keine Besserung in Sicht

Hölscher berichtet: „Im Jahr 2018 haben wir einen Auftragsrückgang um 90 Prozent verzeichnet. Das ist nicht ein bisschen, das ist ein Erdrutsch.“ Bereits damals galt, was heute auch noch gilt: Die politischen Vorgaben, wie der Stall der Zukunft denn nun aussehen soll, fehlten weitgehend. Klar war nur, dass es so wie bisher wohl nicht weitergehen wird.

Mittlerweile gibt es immerhin neue Vorgaben zum Sauenstall, also dem Bereich, in dem die Ferkel zur Welt kommen. Mit einem 300 Millionen Euro schweren Programm fördert die Bundesregierung notwendige umbauten. Das mache sich in Form einzelner Anfragen von potenziellen Bauherren bemerkbar, berichtet Hölscher. „Aufträge haben wir aber noch nicht.“



Zur politischen Unsicherheit gesellt sich die wirtschaftliche Lage: Über der Schweinehaltung braute sich im vergangenen Jahr so etwas wie der perfekte Sturm zusammen. Einerseits reduzierten Schlachtunternehmern nach Corona-Ausbrüchen unter Arbeitern drastisch die Schlachtzahlen. Anderseits brach der Export ins EU-Ausland nach Ausbrüchen der Afrikanischen Schweinepest unter Wildschweinen komplett zusammen. Übervolle Ställe bei gleichzeitig drastisch gefallenen Fleischpreisen waren die Folge. Viele Bauern waren verzweifelt.

Sina Schuldt/dpa

Die Preise haben sich zwar mittlerweile wieder gefangen. Die Unsicherheit aber, wie es weitergehen soll, bleibt. Dabei liegt es laut Hölscher nicht am mangelnden Willen. Der Emsländer sagt: „Bei jedem Landwirt, mit dem ich spreche, ist angekommen, dass sich die Tierhaltung wandeln muss. Das ist in der Politik und in der Branche Konsens.“



Nur kommt die Politik in der Sache eben nicht voran. Die sogenannte Borchert-Kommission unter Leitung des früheren Bundeslandwirtschaftsministers Jochen Borchert hatte vor einigen Monaten einen Fahrplan zum Umbau der Tierhaltung vorgelegt, der auf große Zustimmung stieß. Bis 2040 sollte die Tierhaltung in Deutschland grundlegend umgebaut werden. Landwirte soll der Mehraufwand durch Abgabe finanziert werden.

Doch recht weitergekommen ist der Umbau seitdem nicht. Eine Machbarkeitsstudie bestätigte zuletzt, dass mehrere Varianten der Finanzierung denkbar wären. Etwa eine Mengenabgabe an der Supermarktkasse oder die Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes auf Produkte tierischen Ursprungs. Letzteres gilt als am einfachsten umsetzbar.



Das Bundeslandwirtschaftsministerium wartet nun noch auf eine Folgeabschätzung, die sie bei dem ihm angeschlossenen Thünen-Institut in Auftrag gegeben hat. Ende April, vielleicht auch in der ersten Mai-Woche soll das Papier vorliegen, teilte eine Ministeriumssprecherin unserer Redaktion mit.

Wird Tierhaltung Thema im Wahlkampf?

Die mögliche rechtliche Umsetzung der Borchert-Pläne rückt damit immer näher an die Bundestagswahl heran. Ob die Parteien vorher das Streitthema Tierhaltung abräumen, gilt als fraglich. Zu gut ließe sich damit Wahlkampf machen. „Wir stellen uns darauf ein“, heißt es aus den Reihen der Opposition in Berlin

Und auch bei der mitregierenden SPD hegt man offenbar Zweifel. Susanne Mittag, tierschutzpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, sagte unserer Redaktion: „Wir haben nur noch vier Plenarwochen. Mir fehlt die Fantasie, wie in dieser verbleibenden Zeit der Umbau der Tierhaltung politisch erfolgreich eingeleitet werden soll.“

Es liege weder eine aus SPD-Sicht beschlussfähige Fassung des staatlichen Tierwohllabels vor. Noch seien die Ergebnisse der sogenannten Borchert-Kommission zum Umbau der Ställe in Gesetzesvorlagen gegossen worden. Mittag sagte: „Wir haben einen breiten politischen Konsens im Bundestag darüber, dass es in Sachen Tierhaltung vorangehen muss. Ich habe den Eindruck, alle haben die Dringlichkeit verstanden – bis auf das Bundeslandwirtschaftsministerium.“ Allerdings: Aus den Reihen der Union wiederum wird der SPD ebenso eine Blockade vorgeworfen.

Für die Landwirte und damit auch Richard Hölscher und die mehr als 70 Angestellten seines Unternehmens heißt es also weiter warten. „Im Moment stehe ich noch“, sagt Hölscher. Bislang sei er weitgehend ohne Stellenabbau durch die mehrjährige Krise gekommen. Dabei halfen Aufträge zum Hallenbau aus anderen Branchen.

Aber auch auf Ställe will das Unternehmen weiter setzen. Entsprechende Tierwohlkonzepte würden entwickelt. Hölscher sagt: „Es ist mein unternehmerisches Risiko zu glauben, dass es zeitnah mit dem Umbau der Tierhaltung in Deutschland vorangeht und dann auch wieder Aufträge reinkommen.“