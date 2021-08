Abkühlung, die sich rentiert : So viel mehr wert ist Ihr Haus, wenn es einen Pool hat

Der Pool im eigenen Garten wird in Deutschland immer beliebter – und kann sich für Hausbesitzer sogar bezahlt machen. Wieviel zeigt eine neue Analyse.

Flensburg | Ein Pool im heimischen Garten? Was früher eher die Ausnahme war, erfreut sich hierzulande immer größerer Beliebtheit. Die Corona-Krise hat für einen regelrechten Boom bei deutschen Poolbauern gesorgt. Der Bundesverband Schwimmbad & Wellness (BSW) geht davon aus, dass es in Deutschland rund 600.000 Außenpools gibt, die in die Erde eingelassen sind, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.