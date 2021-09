Börse : Siemens Energy: Ein stürmisches erstes Jahr an der Börse

Ein Jahr ist Siemens Energy an der Börse. Seither hat der Konzern erheblichen Jobabbau angekündigt, Milliardenverluste vermeldet, schwarze und rote Zahlen geschrieben. Langweilig ist anders.

München | Man hätte sich ruhigere Umstände für ein erstes Jahr an der Börse vorstellen können. Als Siemens Energy am 28. September 2020 erstmals an der Frankfurter Börse notiert wurde, berappelte sich die Wirtschaftswelt gerade von der ersten Corona-Welle. Weitere Pandemiewellen sollten folgen - und dass sie nicht die entscheidenden Treiber für Wohl und Wehe...

