Warnung vor Verzehr : Salmonellen-Gefahr: Alnatura ruft gemahlene Erdmandeln zurück

Weil in einer Probe Salmonellen gefunden wurden, ruft Alnatura vorsorglich gemahlene Erdmandeln zurück.

Darmstadt | Die Bio-Supermarktkette Alnatura hat Erdmandeln wegen Salmonellen zurückgerufen. Bei den gemahlenen Alnatura-Erdmandeln mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 22. März 2022 und 20. Mai 2022 seien in einer Probe Salmonellen nachgewiesen worden, teilte eine Sprecherin des Unternehmens mit Sitz in Darmstadt am Dienstag mit. Die Ware sei bereits aus dem Verkauf...

