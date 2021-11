Matthias Schranner im Interview : Verhandeln wie ein FBI-Experte: Diese Tipps sollten Sie beachten

Matthias Schranner wurde vom FBI für schwierigste Verhandlungen ausgebildet. Er erzählt, welche Fehler es zu vermeiden gilt, warum er Olaf Scholz für einen guten Verhandler hält und gibt Tipps für die Lohnverhandlung.

Flensburg | Herr Schranner, was macht einen guten Verhandler aus?Ein guter Verhandler ist jemand, der sein Verhandlungsziel erreicht. Und wie schaffe ich das?Sie brauchen eine klare Zielsetzung sowie eine Strategie und Taktik. Sie müssen sich vorab überlegen: Was wollen Sie erreichen? Welche Strategie werden Sie fahren? Welche taktischen Schritte wenden Sie an...

