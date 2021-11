Medien : ProSiebenSat.1 stellt höhere Dividende in Aussicht

„Es war ein Quartal der Rekorde!“, sagt ProSiebenSat.1-Chef Beaujean. Trotzdem sieht sich der Aufsichtsrat genötigt, ihm demonstrativ das Vertrauen auszusprechen.

Unterföhring | Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 verbucht Werbeeinnahmen in Rekordhöhe und hat deshalb seine Prognose für das laufende Jahr leicht angehoben. Vorstandssprecher Rainer Beaujean sagte am Donnerstag in Unterföhring: „Wir haben die höchsten Werbeerlöse und den höchsten Umsatz in einem dritten Quartal erreicht.“ Den Aktionären stellte er eine höhere Di...

